Зыков Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Зыков Михаил Павлович
Мать: Зыкова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
19.11.1907
Мать ребёнка: Зыкова Лукерья Павловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зыкова Онисья Андреевна
Мать ребёнка: Зыкова Лукерья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Лукерья Павловна
Смерть
До 1916