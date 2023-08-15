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Зыков Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Зыков Михаил Павлович

Мать: Зыкова Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
19.11.1907

Сын: Зыков Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Зыкова Лукерья Павловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зыкова Онисья Андреевна

Мать ребёнка: Зыкова Лукерья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Лукерья Павловна

Смерть
До 1916
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