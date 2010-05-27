Иванова Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Виктория Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.2010

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2010

Отец: Иванов Александр Петрович

Мать: не указана

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