Пузырёва Василиса Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырёва Василиса Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузырёва Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Пузырёв Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Пузырёв Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пузырёв Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Пузырёв Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Пузырёв Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пузырёв Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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