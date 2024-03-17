Пузырёва Василиса Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузырёва Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Пузырёв Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Пузырёв Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пузырёв Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Пузырёв Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Пузырёв Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно