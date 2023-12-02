Николайчев Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николайчев Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1976

Отец: Макеев Евгений Владимирович

Мать: Макеева Надежда

Рождение ребёнка
17.05.2002

Дочь: Николайчева Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Николайчева Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.2015

Дочь: Николайчева Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Николайчева Светлана Михайловна

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