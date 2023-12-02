Николайчев Роман Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1976
Отец: Макеев Евгений Владимирович
Мать: Макеева Надежда
Рождение ребёнка
17.05.2002
Дочь: Николайчева Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Николайчева Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.2015
Дочь: Николайчева Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Николайчева Светлана Михайловна