Носач Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосач Михаил

Носач Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1990

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1990

Отец: Носач Николай

Мать: Носач Елена