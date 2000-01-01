Петросян Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1915
Отец ребёнка: Исраелян Осип
Арцах, г. Мардакерт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исраелян Осип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исраелян Исраел
Отец ребёнка: Исраелян Осип
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исраелян Ася
Отец ребёнка: Исраелян Осип
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исраелян Араксия
Отец ребёнка: Исраелян Осип
Арцах, г. Мардакерт
Смерть
Неизвестно