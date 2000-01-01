Петросян Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросян Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1915

Сын: Исраелян Агарон Осипович

Отец ребёнка: Исраелян Осип

Арцах, г. Мардакерт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исраелян Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исраелян Исраел

Отец ребёнка: Исраелян Осип

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исраелян Ася

Отец ребёнка: Исраелян Осип

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исраелян Араксия

Отец ребёнка: Исраелян Осип

Арцах, г. Мардакерт
Смерть
Неизвестно
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