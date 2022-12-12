Сухова Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1766 и 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1796 и 1797

Дочь: Марья Максимовна

Отец ребёнка: Сухов Максим Петрович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
В 1819 году Марья Максимовна с мужем переведены на Узянский завод.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Максим Петрович

Смерть
Неизвестно
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