Сухова Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1797
Дочь: Марья Максимовна
Отец ребёнка: Сухов Максим Петрович
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
В 1819 году Марья Максимовна с мужем переведены на Узянский завод.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно