Акимова Мавра Петровна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1905 ст.
Дочь: Кузнецова Софья Георгиевна
Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.
Дочь: Головкина Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Акимов Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова мария Георгиевна
Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова Клавдия Георгиевна
Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно