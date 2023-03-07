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Акимова Мавра Петровна

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Место рождения

Эрлекс, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Эрлекс, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.08.1905 ст.

Дочь: Кузнецова Софья Георгиевна

Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.

Дочь: Головкина Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Акимов Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова мария Георгиевна

Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова Клавдия Георгиевна

Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Акимов Георгий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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