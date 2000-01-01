Романова (Солдатова (Медведева)) Ирина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: Солдатов (медведев) Герасим Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Муранкина Василиса Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Лукьянов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Романов Иван Лукьянов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Лукьянов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Романов Иван Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно