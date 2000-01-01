Романова (Солдатова (Медведева)) Ирина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Солдатова (Медведева)) Ирина Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Солдатов (медведев) Герасим Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Муранкина Василиса Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Лукьянов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Романов Николай Иванов

Отец ребёнка: Романов Иван Лукьянов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Лукьянов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Романов Степан Иванов

Отец ребёнка: Романов Иван Лукьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Лукьянов

Смерть
Неизвестно
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