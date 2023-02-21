Белов Павел Нестерович
Место рожденияУкраинка, Самарская область, Россия
Дата рождения13.07.1900
Дата смерти1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1900
Отец: Белов Нестер Ивнович
Мать: Ольга
Украинка, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
05.05.1931
Дочь: Дмитриева Анна Павловна
Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна
село Украинка, Большечерниговский район, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна
Смерть
1954