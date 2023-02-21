Белов Павел Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Павел Нестерович

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Место рождения

Украинка, Самарская область, Россия

Дата рождения

13.07.1900

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1900

Отец: Белов Нестер Ивнович

Мать: Ольга

Украинка, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
05.05.1931

Дочь: Дмитриева Анна Павловна

Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна

село Украинка, Большечерниговский район, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Николай Павлович

Мать ребёнка: Белова Анна Васильевна

Смерть
1954
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