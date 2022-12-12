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Киселев Василий Никитин

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Место рождения

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.02.1873

Дата смерти

15.10.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1873

Отец: Киселев Никита Михайлов

Мать: Мария Ксенофонтова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.11.1892

Жена: Киселева Евдокия Моисеева

Рождение ребёнка
05.01.1894

Сын: Киселев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Моисеева

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Киселев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Моисеева

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.08.1902

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Моисеева

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.09.1904

Сын: Киселев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Моисеева

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
29.06.1908

Жена: Киселева Дарья Степанова

ПЖ: д. Максимовки Иосиф Сергеев Кащеев и с. Меньшие Можары Петр Степанов Иешкин. По невест: д. Курбатовки Иван Яковлев Кленяев и д. Максимовки Семен Никитин Киселев.
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Киселев Никита Васильев

Мать ребёнка: Киселева Дарья Степанова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1910

Сын: Киселев Илья Васильевич

Мать ребёнка: Киселева Дарья Степанова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Киселева Дарья Степанова

Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Можарский р-н, д. Блиновка
Смерть
15.10.1911
Причина смерти: Убийство
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