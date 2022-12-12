Киселев Василий Никитин
Место рождения
Дата рождения24.02.1873
Дата смерти15.10.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1873
Отец: Киселев Никита Михайлов
Мать: Мария Ксенофонтова
Бракосочетание
13.11.1892
Рождение ребёнка
05.01.1894
Сын: Киселев Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Моисеева
Рождение ребёнка
16.08.1902
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Моисеева
Рождение ребёнка
23.09.1904
Сын: Киселев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Моисеева
Бракосочетание
29.06.1908
Жена: Киселева Дарья Степанова
ПЖ: д. Максимовки Иосиф Сергеев Кащеев и с. Меньшие Можары Петр Степанов Иешкин. По невест: д. Курбатовки Иван Яковлев Кленяев и д. Максимовки Семен Никитин Киселев.
Рождение ребёнка
24.05.1909
Мать ребёнка: Киселева Дарья Степанова
Рождение ребёнка
19.07.1910
Мать ребёнка: Киселева Дарья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Дарья Степанова
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Можарский р-н, д. Блиновка
Смерть
15.10.1911
Причина смерти: Убийство