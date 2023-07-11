Животкова (Чиркова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияВладимирская область, Гороховецкий район, деревня Кондюрино
Дата рождения23.01.1912
Дата смерти16.05.1989
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Кондюрино
Рождение ребёнка
28.04.1944
Дочь: Павлычева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Животков Алексей Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сурков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сурков Федор
Смерть
16.05.1989