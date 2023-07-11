Животкова (Чиркова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животкова (Чиркова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Кондюрино

Дата рождения

23.01.1912

Дата смерти

16.05.1989

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Кондюрино
Рождение ребёнка
28.04.1944

Дочь: Павлычева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Животков Алексей Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Сурков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Животков Алексей Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Федор

Смерть
16.05.1989