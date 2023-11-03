Трофимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

29.05.1780

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Трофимов Федор Иванов

Мать ребёнка: Трофимова Параскева

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Кирилова Мария Иванова

Мать ребёнка: Трофимова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Параскева

Смерть
29.05.1780
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