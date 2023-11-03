Трофимов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти29.05.1780
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: Трофимова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Кирилова Мария Иванова
Мать ребёнка: Трофимова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Параскева
Смерть
29.05.1780