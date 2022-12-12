Саенко Василий Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаенко Василий Адрианович

Саенко Василий Адрианович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: Саенко Ксения Васишльевна

Мать ребёнка: Саенко Анастасия Захаровна

Запись о рождении сделана в метрической книге Григорьевской церкви Космо-Дамиановского монастыря (Свято-Георгиево-Александровская церковь с монастырским подворьем), что на пристани Сары-Булат (ныне се... Показать все
Место жительства
1916 ст.
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
На 1916 год - мещанин города Евпатория Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саенко Анастасия Захаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close