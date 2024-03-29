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Козелев Иван Феодотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Козелев Феодот Ивлеевич

Мать: Козелева Стефанида

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