Маслов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1984

Дочь: Арнаутова Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Маслова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Артем Юрьевич

Мать ребёнка: Маслова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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