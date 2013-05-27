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Нефедов Владимир Витальевич

Место рождения

Лопаты, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.06.1954

Дата смерти

27.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопаты, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.07.1980

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Нефедова Надежда Дмитриевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
24.04.1986

Дочь: Усова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Нефедова Надежда Дмитриевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедова Надежда Дмитриевна

Смерть
27.05.2013
Кострома, город Кострома, Костромская область
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