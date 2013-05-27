Нефедов Владимир Витальевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1954
Дата смерти27.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1980
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Нефедова Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.04.1986
Дочь: Усова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Нефедова Надежда Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.2013