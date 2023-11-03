Чекунов Аврам Кононов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Чекунов Конон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Мандрыгина Наталья Аврамова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Чекунов Егор Аврамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1770