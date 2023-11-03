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Чекунов Аврам Кононов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Чекунов Конон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Мандрыгина Наталья Аврамова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Чекунов Егор Аврамов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Чекунов Степан Аврамов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1770
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