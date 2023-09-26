Вершинин Виктор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Вершинин Виктор Иванович

Автор
АГ
Галкина А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Вершинин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Вершинина НадеждаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вершинин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Надежда

Рождение ребёнка
02.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Надежда

Смерть
Неизвестно

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