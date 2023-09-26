Вершинин Виктор Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецВершинин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Вершинина НадеждаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вершинин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Надежда
Рождение ребёнка
02.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Надежда
Смерть
Неизвестно