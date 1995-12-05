Кузёмкин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1952
Дата смерти05.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1952
Отец: Холюков Иван
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
23.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.12.1995