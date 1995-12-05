Кузёмкин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузёмкин Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1952

Дата смерти

05.12.1995

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1952

Отец: Холюков Иван

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
23.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.12.1995
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