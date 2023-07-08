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Параскева Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1852 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1883

Отец: Фёдор Николаев

Мать: Мария Кузьмина

Смерть
Неизвестно