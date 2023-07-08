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Параскева Федорова
Параскева Федорова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.1883
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фёдор Николаев
Вычислено 1852 г.р.
Мать
Мария Кузьмина
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЩ
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1883
Отец:
Фёдор Николаев
Мать:
Мария Кузьмина
Смерть
Неизвестно
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