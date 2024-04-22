Лаврентьева (Кострова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева (Кострова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

22.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1984

Отец: Костров Сергей Викторович

Мать: Кострова Анна Степановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
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