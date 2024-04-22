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Лаврентьева (Кострова) Татьяна Сергеевна
Лаврентьева (Кострова) Татьяна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
22.03.1984
Пол
Женский
Отец
Костров Сергей Викторович
1951 г.р.
Мать
Кострова (Овсянникова) Анна Степановна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1984
Отец:
Костров Сергей Викторович
Мать:
Кострова Анна Степановна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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