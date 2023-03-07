Симакова (Петрова) Акилина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1862 ст.
Отец: Петров Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1889 ст.
Отец ребёнка: Симаков Потап Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1898 ст.
Отец ребёнка: Симаков Потап Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.
Сын: Симаков Николай Потапович
Отец ребёнка: Симаков Потап Иванович
Смерть
Неизвестно