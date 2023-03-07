Симакова (Петрова) Акилина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симакова (Петрова) Акилина Андреевна

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Место рождения

Алексеевка, Самарский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: Петров Андрей

Мать: не указана

Алексеевка, Самарский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
11.11.1881 ст.

Муж: Симаков Потап Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1889 ст.

Сын: Симаков Степан Потапович

Отец ребёнка: Симаков Потап Иванович

Алексеевка, Самарский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1898 ст.

Сын: Симаков Михаил Потапович

Отец ребёнка: Симаков Потап Иванович

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.

Сын: Симаков Николай Потапович

Отец ребёнка: Симаков Потап Иванович

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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