Платовских (Скобкорева) Клавдия
Место рожденияд. Единение, Просницкий р-н, Кировской области
Дата рождения19.03.1917
Дата смерти25.01.1984
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1917
Отец: Скобкорев Александр
Мать: не указана
д. Единение, Просницкий р-н, Кировской области
Рождение ребёнка
18.04.1949
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Платовских Георгий
Киров
Рождение ребёнка
06.11.1954
Дочь: Кокорева Ольга
Отец ребёнка: Платовских Георгий
Киров
Смерть
25.01.1984
Киров