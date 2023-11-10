Платовских (Скобкорева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платовских (Скобкорева) Клавдия

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Место рождения

д. Единение, Просницкий р-н, Кировской области

Дата рождения

19.03.1917

Дата смерти

25.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1917

Отец: Скобкорев Александр

Мать: не указана

д. Единение, Просницкий р-н, Кировской области
Рождение ребёнка
18.04.1949

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Платовских Георгий

Киров
Рождение ребёнка
06.11.1954

Дочь: Кокорева Ольга

Отец ребёнка: Платовских Георгий

Киров
Смерть
25.01.1984
Киров
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