Петров Владислав Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Владислав Вадимович

Петров Владислав Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1998

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1998

Отец: Петров Вадим Анатольевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close