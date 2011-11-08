Харковец Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харковец Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2011

Отец: не указан

Мать: Харковец Ирина Викторовна

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