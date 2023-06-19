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Солдатова Галина
Солдатова Галина
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
20.08.1978
Пол
Женский
Отец
Солдатов Виктор Алексеевич
1957 г.р.
Мать
Солдатова Лариса Ивановна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1978
Отец:
Солдатов Виктор Алексеевич
Мать:
Солдатова Лариса Ивановна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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