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Солдатова Галина

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1978

Отец: Солдатов Виктор Алексеевич

Мать: Солдатова Лариса Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург