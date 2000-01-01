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Сергеев Вячеслав Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1925

Дата смерти

10.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1925

Отец: Сергеев Федор Иванович

Мать: Сергеева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Валерий Вячеславович

Мать ребёнка: Сергеева Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Наталья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Зинаида

Смерть
10.03.1989
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