Сергеев Вячеслав Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1925
Дата смерти10.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1925
Отец: Сергеев Федор Иванович
Мать: Сергеева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Валерий Вячеславович
Мать ребёнка: Сергеева Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Наталья
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Зинаида
Смерть
10.03.1989