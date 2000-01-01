Жинко Анисим Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Жинко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Жинко Симен Анисимов
Мать ребёнка: Жинко Варвара Юлинова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Жинко Яков Анисимов
Мать ребёнка: Жинко Варвара Юлинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жинко Варвара Юлинова
Смерть
Неизвестно