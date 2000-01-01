Жинко Анисим Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жинко Анисим Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Жинко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Жинко Симен Анисимов

Мать ребёнка: Жинко Варвара Юлинова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Жинко Яков Анисимов

Мать ребёнка: Жинко Варвара Юлинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жинко Варвара Юлинова

Смерть
Неизвестно
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