Лащ Аким ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: ?
Подлипное, Конотопский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лащ Иван Акимович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно