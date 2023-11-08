Лащ Аким ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащ Аким ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Лащ Григорий Акимович

Мать ребёнка: ?

Подлипное, Конотопский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лащ Иван Акимович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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