Кретинина (Григорьева) Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретинина (Григорьева) Ирина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1981

Отец: Григорьев Геннадий

Мать: Григорьева Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.2002

Дочь: Кретинина Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Кретинин Анатолий

Рождение ребёнка
05.03.2006

Сын: Кретинин Данил Анатольевич

Отец ребёнка: Кретинин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кретинин Анатолий

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