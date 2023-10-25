Кретинина (Григорьева) Ирина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1981
Отец: Григорьев Геннадий
Мать: Григорьева Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.2002
Дочь: Кретинина Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Кретинин Анатолий
Рождение ребёнка
05.03.2006
Сын: Кретинин Данил Анатольевич
Отец ребёнка: Кретинин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кретинин Анатолий