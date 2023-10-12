Султанбаева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбаева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанбаев Игорь Исиляевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмуратова Ирина Исиляевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанбаев Сергей Исиляевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанбаев Исиляй Султанбаевич

Смерть
Неизвестно
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