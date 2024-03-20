Harnemann Henning Hamilton
Место рожденияFrue Kirke, København, Denmark
Дата рождения25.12.1864
Дата смерти14.10.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1864
Frue Kirke, København, Denmark
Место жительства
01.02.1870
Skindergade, København, Denmark
Место жительства
01.05.1916
Vestre Boulevard &40
Место жительства
01.11.1921
Hollænderdybet 36, 3.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Agathe
Работа или профессия
Неизвестно
Engineer
Место жительства
Неизвестно
13, 2.
Место жительства
Неизвестно
Vester Boulevard&41
Смерть
14.10.1926
Slagslunde Skov, Buresø, Nordsjælland, Danmark
Похороны
20.10.1926
Slagslunde Kirkegård, Slagslunde, Nordsjælland, Danmark