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Harnemann Henning Hamilton

Место рождения

Frue Kirke, København, Denmark

Дата рождения

25.12.1864

Дата смерти

14.10.1926

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1864

Отец: Hornemann Claus Jacob Emil

Мать: Hornemann Birgitte Christiane (Christy)

Frue Kirke, København, Denmark
Место жительства
01.02.1870
Skindergade, København, Denmark
Место жительства
01.05.1916
Vestre Boulevard &40
Место жительства
01.11.1921
Hollænderdybet 36, 3.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Agathe

Работа или профессия
Неизвестно
Engineer
Место жительства
Неизвестно
13, 2.
Место жительства
Неизвестно
Vester Boulevard&41
Смерть
14.10.1926
Slagslunde Skov, Buresø, Nordsjælland, Danmark
Похороны
20.10.1926
Slagslunde Kirkegård, Slagslunde, Nordsjælland, Danmark
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