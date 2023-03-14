Попова Клавдия Максимовна
Место рожденияг. Баку
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Баку
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 10.07.1945
10.07.1945 проживала Ленинград, ул. Дзержинского (Гороховая) д. 37, кв. 10 после эвакуации из Ташкента
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно