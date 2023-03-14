Попова Клавдия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Клавдия Максимовна

Попова Клавдия Максимовна

avatar

Место рождения

г. Баку

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Баку
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
С 10.07.1945
10.07.1945 проживала Ленинград, ул. Дзержинского (Гороховая) д. 37, кв. 10 после эвакуации из Ташкента
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close