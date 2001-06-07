Лукьянов Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Арсений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2001

Отец: не указан

Мать: Балагызова Елена

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