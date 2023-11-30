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Томилов Игнатий Яковлевич

Место рождения

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Томилов Яков Петрович

Мать: Томилова Дарья Наумовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1895

Сын: Томилов Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Томилова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1896 ст.

Дочь: Синклитикия Игнатьевна

Мать ребёнка: Томилова Евгения Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Евгения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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