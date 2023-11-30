Томилов Игнатий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Томилов Яков Петрович
Мать: Томилова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
?.07.1895
Сын: Томилов Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Томилова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1896 ст.
Дочь: Синклитикия Игнатьевна
Мать ребёнка: Томилова Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно