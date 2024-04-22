Семенова (Виноградова) Елена Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Виноградова) Елена Витальевна

Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

07.09.1989

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1989

Отец: Виноградов Виталий Иванович

Мать: Виноградова Раиса Константиновна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Алексей Вячеславович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.05.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Алексей Вячеславович

Место жительства
Неизвестно
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