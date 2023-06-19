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Канода Виталий Николаевич

Место рождения

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

13.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1986

Отец: Канода Николай Алексеевич

Мать: Канода Татьяна Николаевна

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область