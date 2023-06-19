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Канода Виталий Николаевич
Канода Виталий Николаевич
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Место рождения
Озерщина
, Речицкий район, Гомельская область
Дата рождения
13.08.1986
Пол
Мужской
Отец
Канода Николай Алексеевич
Мать
Канода (Рашкевич) Татьяна Николаевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1986
Отец:
Канода Николай Алексеевич
Мать:
Канода Татьяна Николаевна
Озерщина
, Речицкий район, Гомельская область
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