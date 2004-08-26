Фролова (Степанова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Степанова) Александра Сергеевна

Место рождения

Кулотино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.08.1922

Дата смерти

26.08.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулотино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Михаил Александрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Фролов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Михаил Александрович

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Михаил Александрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Михаил Александрович

Смерть
26.08.2004