Фролова (Степанова) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1922
Дата смерти26.08.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Фролов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2004