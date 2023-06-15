Сорокин Егор Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Егор Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Влас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Павел Егорович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дигель Елена Егоровна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Сергей Егорович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна

Смерть
Неизвестно