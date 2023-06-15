Сорокин Егор Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Влас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дигель Елена Егоровна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна
Смерть
Неизвестно