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Кононов Александр Кондратьевич

Место рождения

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1868

Отец: Кононов Кондратий Кононович

Мать: Акулина Семеновна

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.01.1894

Жена: Кононова Анна Гавриловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1896

Дочь: (Кононова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Кононова Анна Гавриловна

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1899

Сын: Кононов Александр Александрович

Мать ребёнка: Кононова Анна Гавриловна

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Назарова (Кононова) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Кононова Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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