Кононов Александр Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1868
Отец: Кононов Кондратий Кононович
Мать: Акулина Семеновна
Бракосочетание
16.01.1894
Жена: Кононова Анна Гавриловна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1896
Дочь: (Кононова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Кононова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
16.01.1899
Сын: Кононов Александр Александрович
Мать ребёнка: Кононова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Назарова (Кононова) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Кононова Анна Гавриловна
Смерть
Неизвестно