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Медведев Сергей
Медведев Сергей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1964
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Мальцева) Ирина
1967 г.р.
Дети
(Медведева) Елизавета
1997 г.р.
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1997
Дочь:
Елизавета
Мать ребёнка:
Ирина
Барнаул
Развод
Неизвестно
Жена:
Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Ирина
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