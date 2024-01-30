Медведев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1997

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Ирина

Барнаул
Развод
Неизвестно

Жена: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

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