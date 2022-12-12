Шабаев Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боркова Параскева Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабаева Неонила Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабаев Семен Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана