Колесов Петр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесов Петр Владимирович

Колесов Петр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1998

Отец: Колесов Владимир Александрович

Мать: Колесова Алтунина Ирина