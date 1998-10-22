Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Колесов Петр Владимирович
Колесов Петр Владимирович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.1998
Пол
Мужской
Отец
Колесов Владимир Александрович
1971 г.р.
Мать
Колесова Алтунина Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1998
Отец:
Колесов Владимир Александрович
Мать:
Колесова Алтунина Ирина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь