Юдина Олена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина Олена Леонтьевна

Юдина Олена Леонтьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Юдин Данила Федорович

Отец ребёнка: Юдин Федор Львович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Афросинья Федоровна

Отец ребёнка: Юдин Федор Львович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Юдин Андреян Федорович

Отец ребёнка: Юдин Федор Львович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Юдин Федор Львович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Меланья Федоровна

Отец ребёнка: Юдин Федор Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Федор Львович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close