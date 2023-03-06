Юдина Олена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Юдин Федор Львович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Афросинья Федоровна
Отец ребёнка: Юдин Федор Львович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Юдин Федор Львович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Юдин Федор Львович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Меланья Федоровна
Отец ребёнка: Юдин Федор Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Федор Львович
Смерть
Неизвестно