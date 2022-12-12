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Курбатов Николай Александрович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1906

Отец: Курбатов Александр Иванович

Мать: Курбатова Александра Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
06.05.1906
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники | Мещанин города Сарапула вячеслав Иванов Баранов и мещанская девица Мария Иванова Барабанщикова
Смерть
Неизвестно
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