Курбатов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения04.05.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1906
Крещение
06.05.1906
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники | Мещанин города Сарапула вячеслав Иванов Баранов и мещанская девица Мария Иванова Барабанщикова
Смерть
Неизвестно