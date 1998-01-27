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Фролов Дмитрий
Фролов Дмитрий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1998
Пол
Мужской
Отец
Фролов Валерий Валентинович
1956 г.р.
Мать
Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1998
Отец:
Фролов Валерий Валентинович
Мать:
Валентина
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