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Зайцев Александр Юрьевич

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

27.05.1990

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1967 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1990

Отец: Зайцев Юрий Николаевич

Мать: Зайцева Наталья Александровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Крещение
20.10.1991
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Храм Илии Пророка г. Верея протоиерей Владимир Пантелеймонович Плешинец Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Верея, Кустарный пер., 4
Рождение ребёнка
04.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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Рождение ребёнка
20.02.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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