Зайцев Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1990
Крещение
20.10.1991
Храм Илии Пророка г. Верея протоиерей Владимир Пантелеймонович Плешинец Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Верея, Кустарный пер., 4
Рождение ребёнка
04.11.2015
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Рождение ребёнка
20.02.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности