Мяги Густав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1968
Сын: Мяги Александр Густавович
Мать ребёнка: Мяги Алла Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мяги Алла Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мяги Алла Александровна
Смерть
2012