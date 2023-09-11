Мяги Густав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мяги Густав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1968

Сын: Мяги Александр Густавович

Мать ребёнка: Мяги Алла Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мяги Михаил Густавович

Мать ребёнка: Мяги Алла Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяги Алла Александровна

Смерть
2012
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