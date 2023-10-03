Рудьева (неизвестно) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудьева (неизвестно) Евгения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Неизвестно Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1914

Дочь: Чeкoданова Александра Степановна

Отец ребёнка: Рудьев Степан Иванович

Хмельницкая обл. Украина ?
Развод
Неизвестно

Муж: Рудьев Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудьев Василий Степанович

Отец ребёнка: Рудьев Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудьев Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Рудьев Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудьев Степан Иванович

Смерть
1962
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Причина смерти: Krebs
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