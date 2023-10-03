Рудьева (неизвестно) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1962
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Неизвестно Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1914
Дочь: Чeкoданова Александра Степановна
Отец ребёнка: Рудьев Степан Иванович
Хмельницкая обл. Украина ?
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудьев Василий Степанович
Отец ребёнка: Рудьев Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудьев Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Рудьев Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Причина смерти: Krebs